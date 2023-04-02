Ансамбль песни и пляски исполнил хиты и народные песни для бойцов в тылу СВО

В концертную программу вошли народные песни, а также игра на музыкальных инструментах.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры проведения концерта ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) для военнослужащих в тылу зоны СВО. Артисты организовали мероприятие для бойцов, отдыхающих после выполнения специальных задач в районе боевого соприкосновения.

Коллектив ансамбля исполнил множество музыкальных и песенных номеров. В основе концертной программы были различные композиции, как популярные, так и народные песни.

Музыканты удивили слушателей и игрой на инструментах, в том числе на балалайке. По завершении выступления военнослужащие поблагодарили коллектив продолжительными овациями.

Ранее в тылу зоны спецоперации выступила певица Юлия Чичерина. В ее программу вошли песни на стихи известного писателя Александра Проханова из книги «Расплавленный свинец».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.