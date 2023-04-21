Артисты из России и Белоруссии выступили перед военными инженерами в Мариуполе

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Творческие коллективы из России и Белоруссии выступили перед военнослужащими в Мариуполе. Артисты исполнили современные патриотические песни и хиты 80-х и 90-х годов.

Композиции военнослужащим сводного отряда инженерных войск ВС РФ подарили российско-белорусская группа «Беловежская пуща», наследница известной советской группы «Песняры», и творческий семейный дуэт Петр и Марина Суховы. На концерте также присутствовали активисты юнармейского движения Мариуполя и Донбасса.

«Именно здесь, на территории Мариуполя, в первый раз, а так мы в зону боевых действий ездили не раз. Мы очень рады здесь сегодня быть, волнительно, конечно, есть немного тревога на душе. Все ребята молодцы, сегодня встретили поддержали нас и пели, и танцевали. И юнармейцы были. Было очень тепло и атмосферно», - рассказали участники «Беловежской пущи» Елена Балабанова и Игорь Городецкий.

Ранее ансамбль песни и пляски Центрального военного округа выступил для военнослужащих в тылу спецоперации.