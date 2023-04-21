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Минобороны Латвии отдаст Киеву все свои ЗРК Stinger

Ян Брацкий
22:33 21.04.2023
Власти прибалтийской страны пообещали в кратчайшие сроки доставить переносные ЗРК на Украину.
Минобороны Латвии отдаст Киеву все свои ЗРК Stinger
© Фото: ABACA, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Латвийское минобороны заявило о готовности передать официальному Киеву все имеющиеся переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. По словам главы оборонного ведомства страны Инары Мурниеце, Латвия постарается доставить вооружение на Украину как можно скорее.

«Латвия откликнулась на просьбу Украины о поставках систем противовоздушной обороны и решила передать Украине все средства ПВО Stinger, которые у нас еще есть. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их в Украину как можно быстрее», - приводит ее цитату Радио Sputnik.

Кроме того, официальная Рига продолжит подготовку украинских военных на своих полигонах, уточнила она.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в успехе украинского контрнаступления, которое должно состояться в нужный момент. С его слов, Запад оказал «невероятную» поддержку Киеву.

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