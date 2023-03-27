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В правительстве ФРГ опровергли информацию немецких СМИ о высылке 30 дипломатов РФ

Елизавета Потейчук
14:21 27.03.2023
В ряде немецких СМИ сообщили, что МИД ФРГ планирует выслать свыше 30 российских дипломатов.
В правительстве ФРГ опровергли информацию немецких СМИ о высылке 30 дипломатов РФ
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Globallookpress
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В немецком правительстве не подтвердили информацию СМИ о высылке 30 российских дипломатов. Представитель Министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе отметила, что подобные меры не планируются.

«На данный момент мы не рассматриваем высылку российских дипломатов», - приводит RT слова Зассе.

Незадолго до этого в ряде немецких СМИ сообщили, что МИД Германии планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов.

Ранее президент России Владимир Путин ответил поговоркой на вопрос о немецких компаниях, которые оглядываются на «окрики из Вашингтона» в вопросах сотрудничества с российскими компаниями. Российский лидер на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сказал: «Что русскому хорошо, для немца смерть».

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