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NYT: Киеву не хватит танков и другого вооружения для планируемого контрнаступления

Максим Крюков
20:02 21.04.2023
Помимо нехватки танков, американское издание отмечает недостаточное количество артиллерийских снарядов, которые США и Европа не успевают восполнять.
NYT: Киеву не хватит танков и другого вооружения для планируемого контрнаступления
© Фото: Federico Gambarini, dpa, GlobalLookPress
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Украине не хватит того объема поставленных Западом танков и другого вооружения для возможного в перспективе контрнаступления, при этом техника, которую планируют поставить, вряд ли успеет прибыть к началу операции. Об этом пишет американская газета The New York Times, приводя информацию из попавших в Сеть секретных документов Пентагона.

«Заявление, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, то все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления», - говорится в материале.

Издание также привело утекшие данные о том, что, по мнению американских военных планировщиков, для предстоящего украинского контрнаступления нужны 253 танка. В конце февраля Киеву обещали поставить 200 танков, из которых лишь треть - западного производства, а 140 отправленных танков - отремонтированные бронемашины времен СССР.

Что касается оснащенности артиллерийскими установками, утверждается, что по состоянию на 1 марта киевский режим имел в своем активе менее десяти тысяч 155-миллиметровых снарядов производства США, причем ожидалось, что они закончатся за нескольких дней. В публикации говорится, что в течение следующих двух недель Вашингтон передал еще 30 тысяч боеприпасов.

Как отмечает NYT, производители боеприпасов в Соединенных Штатах и странах Европы заявляют, что им «потребуются годы, чтобы удовлетворить необъятный спрос со стороны Украины».

Ранее глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что американские танки Abrams в зоне украинского конфликта способны оказать влияние на ход боевых действий, но не смогут переломить его в корне. Ключевой задачей режима Зеленского он назвал защиту воздушного пространства. Поставки систем ПВО и зенитных ракетных систем в приоритете Пентагона, заверил военачальник.

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