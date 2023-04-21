Минюст включил в реестр иноагентов Христо Грозева

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Министерство юстиции Российской Федерации расширило реестр иностранных агентов. В пятницу, 21 апреля, ведомство добавило в «черный список» журналиста интернет-издания Bellingcat* Христо Грозева. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт ведомства.

«Христо Грозев распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», - говорится в сообщении Минюста.

Также сообщается, что журналист принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

Помимо Грозева, базу иноагентов пополнили блогер Наталья Севец-Ермолина, политик Эльвира Вихарева, организация «Школа призывника», а также проект «Адвокатская улица».

Ранее Минюст России включил в реестр иностранных агентов российского певца и комика Семена Слепакова**. По данным ведомства, артист получал финансирование от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, вырабатывал негативное отношение к военной службе и государственной службе, а также отрицательно высказывался по отношению в россиянам.

* - средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

** - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.