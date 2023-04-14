Минюст РФ включил Семена Слепакова* в реестр иноагентов

По данным Минюста, артист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине.

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Российский певец и комик Семен Слепаков* включен в реестр иностранных агентов. Об этом стало известно, исходя из соответствующего перечня Министерства юстиции России.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С. С. Слепаков*, И. А. Яковенко*, П. А. Мунтян*, П. Ю. Каныгин*, Фонд Карнеги за международный мир**, издание "Агентство"**, интернет-издание "Полигон"**, а также объединение "Радужная ассоциация"**», - следует из реестра.

По данным ведомства, артист получал финансирование от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, вырабатывал негативное отношение к военной службе и государственной службе, а также отрицательно высказывался по отношению в россиянам. Сам Слепаков* в настоящее время проживает за пределами РФ.

Ранее блогер Даня Милохин заявил, что жалеет о потере связи с Россией после того, как покинул страну.

* Лицо, признанное Минюстом иноагентом.

** Организация, выполняющая функции иноагента.