На Украине ввели специальные экзамены для желающих получить гражданство

После сдачи экзаменов претенденты на получение украинского паспорта должны будут предоставить подтверждающие документы.

© Фото: Evgen Kotenkoukrinform, Keystone Press Agency, GloballookPress

Соискатели украинского гражданства отныне будут сдавать специальные экзамены на знание языка, конституции и истории Украины. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

Пройти испытания можно и после получения паспорта, в течение двух лет. Если за этот срок иностранец не предоставит подтверждающие документы - гражданство отберут, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о решении Владимира Зеленского лишить украинского гражданства бывших министров из команды Виктора Януковича. Следующим шагом в отношении опальных политиков могут быть санкции, арест и конфискация активов, предупредили в Раде.