В Киеве пригрозили репрессиями политикам, лишенным гражданства Украины

Один из лидеров партии «Слуга народа» пригрозил арестами с конфискацией имущества чиновникам и политикам, которых Зеленский лишил гражданства.

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Бывшим украинским министрам из команды Виктора Януковича и известным политическим деятелям, лишенным гражданства Украины, грозит преследование со стороны государства. О предстоящих гонениях лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил в Telegram-канале.

«Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов», - заявил Арахамия.

Депутат разместил в соцсети адрес своей электронной почты и попросил присылать компромат на чиновников и политиков, которых накануне президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства.

Ранее сообщалось, что по указу Зеленского украинских паспортов лишились 10 человек, в том числе бывших министров, работавших в правительстве при Януковиче.