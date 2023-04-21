Пентагон: танки Abrams не переломят ход конфликта на Украине

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Американские танки Abrams в зоне украинского конфликта способны оказать влияние на ход боевых действий, но не смогут переломить его в корне. С таким заявлением выступил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. Кроме этого, все больше украинских военных проходят подготовку на западных полигонах, уточнил он.

«Около 2 500 украинских военных проходят сейчас подготовку в Германии. Почти 9 000 окончили обучение и вернулись на Украину. 65 человек уже обучены управлению ракетными системами Patriot», - заявил Марк Милли.

Сейчас Соединенные Штаты наращивают объемы поставок боеприпасов и современной техники, добавил Милли. Ключевой задачей режима Зеленского Милли назвал защиту воздушного пространства. Поставки систем ПВО и зенитных ракетных систем в приоритете Пентагона, заверил глава комитета начальников штабов.

Ранее Вашингтон анонсировал отправку 31 танка Abrams в Германию для обучения украинских экипажей. Как ожидается, 250 человек будут проходить подготовку на протяжении десяти недель. Напомним, что Вашингтон в рамках военной помощи передает Киеву танки Abrams, Лондон - танки Challenger 2, а Берлин - танки Leopard.