США в конце мая отправят в ФРГ танки Abrams для обучения украинских экипажей

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США в конце мая отправят в ФРГ 31 танк Abrams для обучения украинских экипажей. На обучение 250 человек уйдет около 10 недель, пишет AP.

Напомним, что Вашингтон в рамках военной помощи передает Киеву танки Abrams, Лондон - танки Challenger 2, а Берлин - танки Leopard. Немецкие танки поставят Украине и ряд европейских стран, присоединившихся к «танковой коалиции» после решения Германии начать поставки и разрешения на реэкспорт этих машин.

Ранее стало известно, что Польша заказала в США 250 новых и 116 модернизированных танков Abrams, которые заменят советские танки, переданные Варшавой Украине.

В эфире «Военной приемки» научный сотрудник Музея отечественной военной истории Феликс Оганесян рассказал о высоком расходе топлива и затратах на техобслуживание на танках Abrams. Он отметил, что ремонт данных машин занимает долгое время по сравнению с российскими танками.