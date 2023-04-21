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Аккаунты Крида, Гасанова, Хованского и еще 12 блогеров внесли в реестр Роскомнадзора

Максим Крюков
19:24 21.04.2023
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в реестр запрещенных сайтов внесены ресурсы стримеров на площадках Twitch, Telegram, Kick.
Аккаунты Крида, Гасанова, Хованского и еще 12 блогеров внесли в реестр Роскомнадзора
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Аккаунты пятнадцати блогеров были внесены в реестр запрещенной информации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, которая направила таким платформам, как Twitch, Telegram и Kick, требования об ограничении доступа к учетным записям на территории России. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Получили официальные ответы от Роскомнадзора и ФНС по связи со спасателями Лиги по раскрытию информации о казино. В реестр запрещенных сайтов внесены ресурсы стримеров на площадке Twitch, Telegram, Kick», - написала она в своем Telegram-канале.

В «черный список» Роскомнадзора попали ссылки на аккаунты Егора Крида, Гусейна Гасанова, Андрея Бурима (Mellstroy), Николая Лебедева (Некоглай), Юрия Хованского, Виктора Нигрини (generalqw), Олега Горбенко, Альберта Васильева (Kyivstoner), Игоря Лысаковского, Ильнура Хафизова, Арена Зурабяна (VERSUTA), Александра Зубарева, Игоря Сайганова (A1taOda), а также Кирилла и Александра Волынкиных.

Кроме того, Екатерина Мизулина поблагодарила РКН и Федеральную налоговую службу за очищение информационного пространства от незаконной рекламы казино.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что оснований для снятия блокировки с социальной сети Twitter нет. По данным ведомства, ресурс не удалил 1,3 тысячи запрещенных материалов. Кроме того, в РКН обратили внимание, что россияне не обделены информацией, которая доставляется посредством популярных отечественных социальных сервисов.

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