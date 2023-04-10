Роскомнадзор сообщил, что оснований для снятия блокировки с Twitter нет

Ведомство отмечает, что россияне получают информацию посредством популярных отечественных социальных сервисов и не испытывают в ней недостатка.

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Роскомнадзор сообщил, что оснований для снятия с социальной сети Twitter нет. По данным ведомства, ресурс не удалил 1,3 тысяч запрещенных материалов.

«В социальной сети продолжается распространение и иного деструктивного контента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Роскомнадзора.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что россияне не обделены информацией, которая доставляется посредством популярных отечественных социальных сервисов.

Ранее американский сервис микроблогов Twitter, принадлежащий американскому миллиардеру Илону Маску, сменил логотип. Синюю птицу заменили на изображение собаки Доге из известного интернет-мема.