Киев хотел получить от Парижа инструмент Digital Terrain Elevation Data, который содержит информацию о рельефе местности и различных препятствиях.

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Франция отказала Украине в предоставлении данных, которые дали бы возможность самолетам и беспилотным летательным аппаратам украинских националистов совершать полеты на сверхмалой высоте над Белоруссией. Об этом сообщает RT со ссылкой на французскую ежедневную газету Le Monde.

По информации издания, киевские власти запросили у Парижа DTED (Digital Terrain Elevation Data) - цифровую карту территории Белорусской Республики. Данный инструмент содержит описание рельефа местности и препятствий, таких как ЛЭП, ветряки или выявленные средства противовоздушной обороны, которые могут помешать полету объектов на предельно малых высотах.

Как отмечается в публикации, французские власти заявили, что неизменно будут поддерживать Украину в случае, если речь идет о защите украинской территории. Однако Париж ответил решительным отказом о содействии в операциях на территории других государств.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что в городе Лунинец Брестской области сформирован и будет дислоцироваться новый зенитный ракетный полк. В ведомстве отметили, что при формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, а также оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей.