В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Франция не стала передавать Украине цифровую карту Белоруссии

Максим Крюков
18:32 21.04.2023
Киев хотел получить от Парижа инструмент Digital Terrain Elevation Data, который содержит информацию о рельефе местности и различных препятствиях.
Франция не стала передавать Украине цифровую карту Белоруссии
© Фото: Sebastian Kahnert, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Франция отказала Украине в предоставлении данных, которые дали бы возможность самолетам и беспилотным летательным аппаратам украинских националистов совершать полеты на сверхмалой высоте над Белоруссией. Об этом сообщает RT со ссылкой на французскую ежедневную газету Le Monde.

По информации издания, киевские власти запросили у Парижа DTED (Digital Terrain Elevation Data) - цифровую карту территории Белорусской Республики. Данный инструмент содержит описание рельефа местности и препятствий, таких как ЛЭП, ветряки или выявленные средства противовоздушной обороны, которые могут помешать полету объектов на предельно малых высотах.

Как отмечается в публикации, французские власти заявили, что неизменно будут поддерживать Украину в случае, если речь идет о защите украинской территории. Однако Париж ответил решительным отказом о содействии в операциях на территории других государств.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что в городе Лунинец Брестской области сформирован и будет дислоцироваться новый зенитный ракетный полк. В ведомстве отметили, что при формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, а также оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:49 В стране и мире
Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
18:32 В стране и мире
Франция не стала передавать Украине цифровую карту Белоруссии
17:36 В стране и мире
Видео
В РСТ заявили, что турпутевки перед майскими праздниками выросли в цене до 20%
15:45 В стране и мире
Орбан удивился словам генсека НАТО о готовности всех стран блока принять Украину
15:08 В стране и мире
Начальник военной разведки Украины Буданов заочно арестован в Москве
Популярное
Видео
Миллионы зрителей по всему миру увидели крушение Starship в прямом эфире
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
«Звезда-2023»: что ждет участников и зрителей главного вокального конкурса страны
Видео
Присоединяйся к СВОим: МО РФ опубликовало ролик с призывом стать бойцом-контрактником
Видео
Политолог Безпалько: Столтенберг может обсудить в Киеве пассивное включение Украины в НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.