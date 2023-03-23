На белорусско-украинской границе сформирован новый зенитный ракетный полк

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В городе Лунинец Брестской области сформирован и будет дислоцироваться новый зенитный ракетный полк. Об этом заявили в Минобороны Белоруссии.

«При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей», - приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на недавние заявления посла Польши в Париже Эмерика Росцишевского о том, что Варшава готова вступить в прямое столкновение с Россией на Украине. Лукашенко пообещал обсудить с Владимиром Путным, «как поставить на место» инициаторов подобных идей.