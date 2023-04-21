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Жена умершего в петербургском отеле детектива подтвердила, что он угрожал ей

Анна Назайкина
18:09 21.04.2023
Как утверждается, конфликт между супругами произошел еще несколько месяцев назад.
Жена умершего в петербургском отеле детектива подтвердила, что он угрожал ей
© Фото: Michaela Begsteiger, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Частный детектив, которого обнаружили мертвым в отеле в Петербурге, угрожал своей супруге. Эту информацию она подтвердила в беседе с «360».

«Да это так», — сказала собеседница телеканала.

Ранее в СМИ появились данные, что у мужчины произошел конфликт с женой еще несколько месяцев назад. После ссоры она уехала от него и временно остановилась в гостинице на улице академика Павлова.

Детектив определил ее местонахождение, после чего начал караулить ее у входа в отель. В день происшествия мужчина, по словам петербурженки, избил жену, связал скотчем и начал угрожать, что убьет ее.

Женщине удалось спастись от него, она выбралась из номера через окно, после чего попросила о помощи сотрудников отеля. Когда в гостиницу приехали правоохранители, детектив был обнаружен мертвым. В настоящий момент идет расследование.

Ранее на севере Москвы мужчина убил сына и бывшую супругу. По информации прокуратуры, москвич во время конфликта нанес несколько ножевых ранений сыну в подъезде, затем зашел в квартиру и зарезал там свою бывшую жену.

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