На фабрике в Мичигане произошла вспышка смертельной грибковой инфекции

Президент Объединенного профсоюза сталелитейщиков Джеральд Килл заявил, что инфекция распространена везде, где есть гниющие листья, дерево, источники воды.

© Фото: Ken Ross, Xinhua, GlobalLookPress

На бумажной фабрике Billerud в городе Эсканаба американского штата Мичиган зафиксировали вспышку смертельно опасной грибковой инфекции бластомикоза. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CBS News.

По данным источника, один человек скончался, около 100 сотрудников предприятия, которое приняло решение прекратить работу сроком на три недели, находятся под наблюдением с симптомами разной степени тяжести. К настоящему моменту конкретный источник заболевания пока не обнаружен.

Отмечается, что в особой категории риска находятся люди с ослабленным иммунитетом. Заболевание может протекать в изолированной легочной форме либо распространяться с током крови, вызывая поражения глубоких слоев кожи, костей, а также центральной нервной системы.

«Этот грибок является эндемичным для данного региона, а также для всего Среднего Запада. Везде, где есть гниющие листья, дерево, источники воды, он распространен», - заявил президент Объединенного профсоюза сталелитейщиков Джеральд Килл.

Он также отметил, что данный инцидент является самой крупной вспышкой в истории Северной Америки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России осложняется эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью корью. По ее словам, инфекция уже зарегистрирована в 44 регионах страны. Она также отметила, что введение ограничительных системных мер не требуется.