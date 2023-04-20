Глава Роспотребнадзора заявила, что случаи заболевания корью зафиксированы в 44 регионах

По ее словам, никаких ограничительных системных мер не требуется.

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В России осложняется эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью корью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, инфекция уже зарегистрирована в 44 регионах страны, сообщает РИА Новости.

«Никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны - локальные, они принимаются достаточно безболезненно», - добавила Попова.

Ранее врач-инфекционист Николай Чекун дал прогноз «Звезде» о вероятности возникновения эпидемии кори в России. По его словам, риск развития эпидемии мал, так как вакцинация составляет довольно большой процент среди населения.

Наилучшим сценарием предотвращения распространения заболевания станет проведение профилактических прививок с охватом 95% населения, заключил Чекун.