Китай возобновил групповые турпоездки в Россию

Российский турбизнес готов к массовому посещению нашей страны туристическими группами из Китая. До пандемии в РФ из КНР приезжало около 1,5 млн путешественников ежегодно.

© Фото: Ren Chao, XinHua, Globallookpress

Китай возобновляет групповые туристические поездки в Россию с 6 февраля этого года. Организованные туры для граждан КНР станут доступны также в Таиланд, Камбоджу, Индонезию, Мальдивы и другие страны.

При этом, как сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, отечественный туристический сектор уже готов принимать гостей из Поднебесной. Однако, чтобы достичь потока в 1,5 млн путешественников в год, который наблюдался до пандемии COVID-19, необходимо время.

«После трехлетнего перерыва мы в течение месяца готовы наладить все процессы. Однако, чтобы турпоток восстановился до прежних объемов, понадобится не меньше года и ряд факторов: доступная авиаперевозка и упрощенный двусторонний визовый обмен», - приводят его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что для посещения Китая туристам, которые не вакцинировались от COVID-19, достаточно по приезду предъявить результаты ПЦР-тестирования, сделанного не позднее двух суток до поездки. А отдыхающим, выбравшим Таиланд, экспресс-проверку на заболеваемость можно пройти уже после прилета в страну.