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На площадке Военного инновационного технополиса «ЭРА» состоялся форум «Технологии противодействия информационным угрозам: проверка достоверности информации». Организаторами выступили Департамент информационных систем МО РФ, Российское общество «Знание» и Главный радиочастотный центр.

«От того, как быстро и слаженно на всех уровнях принятия решений будут выработаны меры по защите нашего информационного пространства от неконтролируемого вторжения новых информационных технологий, зависит устойчивость и стабильность развития нашей страны», - отметил Николай Лишин, заместитель руководителя Департамента информационных систем российского оборонного ведомства.

Среди ведущих экспертов по противодействию деструктивному контенту выступила журналист Анна Шафран. Она отметила размытие координат добра и зла под влиянием цифровых технологий. Шафран подняла тему отсутствия морали как таковой в мире нейросетей и указала на потенциальную опасность в том, как нейросети могут изменить сам смысл поиска информации и перестроить целые области знаний.

На площадках семинара присутствовало более 500 человек, включая специалистов и операторов научных рот Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Пока в технополисе проходил форум, российские вертолетчики громили украинских боевиков при помощи вооружения ударных вертолетов «Аллигатор».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.