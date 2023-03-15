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Саудовская Аравия не будет поставлять нефть, если на ее экспорт введут потолок цен

Марина Крижановская
03:40 15.03.2023
Также власти Саудовской Аравии в случае установления потолка цен готовы сократить производство нефти.
Саудовская Аравия не будет поставлять нефть, если на ее экспорт введут потолок цен
© Фото: Joel Angel Juarez ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Саудовская Аравия предупредила. что сократит производство нефти, если в отношении королевства будет введен потолок цен. С таким заявлением выступил представитель КСА - министр энергетики Абдул-Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Саудовский министр добавил, что нефть из королевства не будет продаваться странам, которые введут такие ограничения цен.

«Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти», - приводит его слова RT.

Также Абдул-Азиз бен Сальман заявил, что подобные действия приведут к волатильности цен на рынке. Вместе с тем он сказал, что, если другие страны так же не станут продавать нефть после введения на нее потолка цен, то его это не удивит.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать новость о якобы решении Индии придерживаться потолка цен на российскую нефть.

По его словам, официальная Москва предпочитает в экономических вопросах ориентироваться на свои контакты с Нью-Дели. Также Песков сказал, что у России есть определенные решения, «принятые на этот счет президентом РФ и оформленные соответствующими документами».

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