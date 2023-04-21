В России предложили сохранить карту болельщика только на матчах повышенной опасности

Агентство стратегических инициатив также предложило отменить карту болельщика для детей до 14 лет, спортсменов, тренеров и административного персонала команд.

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В России могут отменить карту болельщика для детей до 14 лет, спортсменов, тренеров и административного персонала команд. Соответствующее предложение в правительство РФ направило Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Организация также предложила проработать возможность оформления карты для лиц с ограниченными возможностями и пожилых не только через портал «Госуслуги», сообщает ТАСС.

Кроме того, в рамках инициативы предлагается сохранение обязательного наличия документа только для посещения футбольных матчей, которые могут иметь характер повышенной опасности.

Указ о введении электронных паспортов для болельщиков (Fan ID) был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года. Федеральный закон вступил в силу с 1 июня 2022 года. Однако в конце марта этого года глава государства поручил российскому правительству совместно с АСИ к 1 мая подготовить проект об упрощении использования карты болельщика гражданами страны, в первую очередь инвалидами, пенсионерами и детьми.