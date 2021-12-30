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Путин подписал закон о FAN ID для болельщиков

Ян Брацкий
22:18 30.12.2021
Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2022 года, указано в документе.
Путин подписал закон о FAN ID для болельщиков
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для болельщиков (FAN ID). Соответствующий Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования - электронный документ, оформляемый по итогам идентификации зрителя, участника официального спортивного мероприятия <...> для аутентификации указанных лиц, осуществляемой в целях обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и общественного порядка», - гласит текст документа.

Впервые электронный паспорт болельщика в России опробовали в 2017 году, когда страна принимала футбольный Кубок конфедераций. Положительный опыт также использовали на следующий год, во время чемпионата мира. Получить паспорт болельщика можно будет на сайте Госуслуг. Подобный механизм, как полагают в РПЛ и РФС, поможет избежать лишней бюрократизации и сделает процедуру максимально удобной.

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