В бундесвере опровергли скорый вывод систем ПВО с восточных границ Польши и Словакии

Представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявил, что ЗРК Patriot не будут передислоцированы.

© Фото: Хижников Савелий, CC BY-SA 4.0, Wikimedia

Немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot в Польше и Словакии в ближайшее время не будут передислоцированы. Об этом заявил представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц.

В бундесвере заверили, что решений по отводу систем нет. Отмечается, что ЗРК Patriot, как и прежде, необходимы для защиты восточных границ НАТО.

Напомним, ранее появилась информация, что ФРГ намерена убрать свои комплексы ПВО из Словакии к концу года, а из Польши уже к июню.

Коллатц добавил, что эти сообщения были ложного характера. Они якобы базируются на неверных ответах бундесвера на запросы СМИ.