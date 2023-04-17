Парламент Великобритании начал расследование в отношении Риши Сунака

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Парламент Британии начал расследование в отношении премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу его декларации финансовых интересов.

Телеканал Sky News сообщает, что расследование началось 13 апреля. В расследовании процитировали параграф 6 Министерского кодекса, регулирующий поведение депутатов.

По данным телеканала, супруга британского премьера Акшата Мурти владеет акциями, принадлежащими агентству по уходу за детьми. По информации источников, расследование связано с тем, что она может получить финансовую поддержку.

Риши Сунак избрался на пост премьер-министра Великобритании в октябре предыдущего года. До этого он был министром финансов страны.