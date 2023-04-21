В стране и мире Путин на Совбезе предложил обсудить профилактику правонарушений в образовательных учреждениях Тимур Шерзад По словам президента, ранее к этому вопросу чрезвычайной важности обращались в основном только после трагедий, но теперь решено проводить плановую работу. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин предложил обсудить профилактику правонарушений в образовательных учреждениях России на заседании Совбеза. «У нас вопрос чрезвычайной важности, мы обращаемся к нему, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но мы договорились в свое время работать на плановой основе по таким вопросам. Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях Российской Федерации», - заметил Путин. После этого Владимир Путин предложил начать доклад министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Ранее президент России отметил вклад муниципальных добровольцев, которые отстаивают исторические территории России в зоне спецоперации, а также защищают их жителей от украинских боевиков. Экспертное мнение и аналитика