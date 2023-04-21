Путин на Совбезе предложил обсудить профилактику правонарушений в образовательных учреждениях
Президент России Владимир Путин предложил обсудить профилактику правонарушений в образовательных учреждениях России на заседании Совбеза.
«У нас вопрос чрезвычайной важности, мы обращаемся к нему, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но мы договорились в свое время работать на плановой основе по таким вопросам. Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях Российской Федерации», - заметил Путин.
После этого Владимир Путин предложил начать доклад министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Ранее президент России отметил вклад муниципальных добровольцев, которые отстаивают исторические территории России в зоне спецоперации, а также защищают их жителей от украинских боевиков.