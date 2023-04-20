Путин отметил муниципальных добровольцев, отстаивающих исторические территории России в зоне СВО
Президент России отметил, что добровольцы защищают жителей новых территорий, много лет сражавшихся за право быть частью Русского мира.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Президент России Владимир Путин отметил муниципальных добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции.
«Среди муниципального сообщества немало добровольцев, принявших для себя решение быть там, где трудно. Они показали пример преданности нашей Родине и ее интересам», - заявил Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Владимир Путин подчеркнул, что эти люди отстаивают исторические территории России, а также защищают жителей новых территорий, которые много лет сражались с боевиками за право быть с Россией и частью Русского мира.
Также президент России заметил, что муниципалитеты должны знать нужды и потребности семей участников специальной военной операции.