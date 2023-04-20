Путин отметил муниципальных добровольцев, отстаивающих исторические территории России в зоне СВО

Президент России отметил, что добровольцы защищают жителей новых территорий, много лет сражавшихся за право быть частью Русского мира.

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Президент России Владимир Путин отметил муниципальных добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции.

«Среди муниципального сообщества немало добровольцев, принявших для себя решение быть там, где трудно. Они показали пример преданности нашей Родине и ее интересам», - заявил Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Владимир Путин подчеркнул, что эти люди отстаивают исторические территории России, а также защищают жителей новых территорий, которые много лет сражались с боевиками за право быть с Россией и частью Русского мира.

Также президент России заметил, что муниципалитеты должны знать нужды и потребности семей участников специальной военной операции.