Bloomberg: диверсанты могли уйти с места подрыва «Северных потоков» на подводном аппарате

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Устроившие теракт на газопроводах «Северный поток» диверсанты могли скрыться с места атаки на быстроходном автономном подводном аппарате. Такое предположение опубликовало агентство Bloomberg со ссылкой на опытного дайвера Военно-морских сил Дании.

По словам специалиста, операция с погружением водолазов с надводного судна заняла бы несколько часов. Это бы сразу привлекло внимание или было замечено следователями постфактум.

«Тот, кто осуществил нападение, имел доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, подобному тому, который используют современные ВМС», - говорит дайвер.

Напомним, в февраля американский журналист Сеймур Херш обнародовал итоги расследования теракта и привел данные о том, что бомбы под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов во время учений Baltops в июне 2022 года. Позже в западных СМИ появилась информация о том, что за атакой на трубопроводы стоит некая проукраинская группировка.

Владимир Путин назвал «полной чушью» данные утверждения. По его словам, теоретически в произошедшем заинтересованы США, чтобы прекратить подачу энергоносителей из России на европейский рынок и поставлять объемы своего сжиженного газа.