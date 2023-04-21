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ВЦИОМ: уровень доверия Путину превышает 80 процентов

Андрей Аркадьев
12:40 21.04.2023
Согласно результатам исследования, одобряют его работу на посту президента 77,5% респондентов.
ВЦИОМ: уровень доверия Путину превышает 80 процентов
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своем сайте рейтинги доверия политикам. Согласно данным организации, большинство граждан России доверяют президенту Владимиру Путину.

Результаты исследования показали, что речь идет о 80,1% опрошенных россиян, а деятельность главы государства поддерживают 77,5%.

Уровень доверия к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину составляет 63,3%. Одобряют работу российского правительства 51,8%, а главы кабмина - 54,8%. По данным ВЦИОМ, самой высокой поддержкой среди респондентов пользуется партия «Единая Россия» - 39,0%.

Опрос проводился с 10 по 16 апреля текущего года, среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет посредством телефонного разговора.

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