ВЦИОМ: уровень доверия Путину превышает 80 процентов
Согласно результатам исследования, одобряют его работу на посту президента 77,5% респондентов.
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, GlobalLookPress
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своем сайте рейтинги доверия политикам. Согласно данным организации, большинство граждан России доверяют президенту Владимиру Путину.
Результаты исследования показали, что речь идет о 80,1% опрошенных россиян, а деятельность главы государства поддерживают 77,5%.
Уровень доверия к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину составляет 63,3%. Одобряют работу российского правительства 51,8%, а главы кабмина - 54,8%. По данным ВЦИОМ, самой высокой поддержкой среди респондентов пользуется партия «Единая Россия» - 39,0%.
Опрос проводился с 10 по 16 апреля текущего года, среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет посредством телефонного разговора.