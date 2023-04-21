Момент падения авиабоеприпаса в Белгороде попал на камеры наблюдения

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Момент падения авиабоеприпаса в Белгороде попал на камеру видеонаблюдения. Ролик был опубликован в социальных сетях.

Напомним, ЧП произошло накануне, 20 апреля, на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина.

Как впоследствии сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в общей сложности пострадали три человека. Было принято решение полностью расселить девятиэтажный дом, который находится рядом с местом происшествия - люди временно переехали к родственникам или разместились в специальных пунктах.

Как объяснили накануне в Министерстве обороны РФ, когда Су-34 выполнял полет над Белгородом, произошел нештатный сход авиабоеприпаса. В связи с произошедшим началось расследование.