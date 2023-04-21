В МО РФ назвали причиной взрыва в Белгороде нештатный сход боеприпаса Су-34

Жертв в результате инцидента нет, по факту ведется расследование.

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Взрыв в Белгороде произошел из-за нештатного схода авиационного боеприпаса самолета Су-34 ВКС РФ, жертв в результате инцидента нет. Об этом заявили в Минобороны России.

«Двадцатого апреля 2023 года около 22.15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», - говорится в сообщении.

Уточняется, что жертв в результате инцидента нет. По факту произошедшего ведется расследование.

О мощном взрыве в Белгороде вечером 20 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров.