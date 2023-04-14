Задержаны подозреваемые в покушении на начальника полиции Мариуполя Москвина

© Видео: МВД ДНР © Фото: МВД ДНР

Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по ДНР совместно с региональным УФСБ задержали группу лиц, которые подозреваются в совершении покушения на жизнь начальника Мариупольского ГУ полиции Михаила Москвина. Кадры задержания подозреваемых опубликовало МВД ДНР.

Напомним, ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после посягательства на жизнь Москвина. На месте инцидента криминалисты обнаружили фрагменты взрывчатки.

По данным следствия, 27 марта у жилого дома по проспекту Строителей в Мариуполе в припаркованном автомобиле сработало взрывное устройство. Авто находилось в нескольких метрах от полицейского. Как сообщает ТАСС, Москвин получил легкую контузию, машина получила механические повреждения.