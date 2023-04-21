В Волгограде произошел взрыв в жилом доме

В результате происшествия пострадали три квартиры, в одной из них частично обрушилось бетонное межкомнатное перекрытие.

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Сегодня рано утром взорвался газ в многоэтажке на улице Титова в Волгограде. Об этом сообщает телеканал «360». По словам местных жителей, пострадали три квартиры, в одной из них частично обрушилось бетонное межкомнатное перекрытие.

Также повреждены два припаркованных напротив дома автомобиля. На одну из машин упало металлическое ограждение балкона. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, недавно в Марселе в многоквартирном жилом доме случился взрыв бытового газа. После этого произошло обрушение пятиэтажного здания.

В результате происшествия погибли несколько человек.