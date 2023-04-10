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Тела двух погибших нашли в рухнувшем доме в Марселе

Ирина Елагина
04:14 10.04.2023
В полиции Франции не исключают, что причиной разрушения многоквартирного жилого дома стал взрыв газа.
Тела двух погибших нашли в рухнувшем доме в Марселе
© Фото: Xinhua, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Пожарные и спасатели обнаружили тела двух погибших при обрушении многоквартирного жилого дома в Марселе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на французское телевидение.

По информации СМИ, в воскресенье 9 апреля в центре Марселя рухнул 5-этажный многоквартирный жилой дом. Очевидцы рассказывают, что слышали шум взрыва, после чего здание рассыпалось, и начался пожар.

Улочка, на которой произошел инцидент очень узкая, что мешало тушению огня и поисково-спасательной операции. По оценкам полиции под обломками здания могут находится до 10 человек.

В результате взрыва и пожара, как сообщил министр жилищного строительства Оливье Кляйн, пострадали несколько соседних домов, травмированы пять человек, спасатели эвакуировали жителей порядка 30 домов в этом микрорайоне Марселя. На тушении огня и поиску людей под завалами были задействованы более 100 пожарных и спасателей.

По предварительной информацией, причиной обрушения дома стал взрыв бытового газа, пишет Le Monde.

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