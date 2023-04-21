Съемочная группа «Звезды» попала в перестрелку с боевиками на передовой под Северском

Ожесточенные бои идут под Северском, который расположен между Артемовском и Кременной. Это важный логистический узел снабжения противника на этом участке линии боевого соприкосновения. Поэтому наши бойцы оказывают давление на этом направлении.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Северском направлении дорога ведет через разбитые боями поселки и деревни. Сюда и сейчас продолжают лететь со стороны украинских боевиков снаряды. Националисты бьют по призракам былой жизни. В населенных пунктах сейчас пусто, никого.

Расстояния измеряются не километрами, а вероятностью вражеского артобстрела. Съемочная группа «Звезды» попала на самый край подконтрольной России территории ДНР.

За бруствером траншеи, метрах в 500, уже позиции украинских боевиков. Оказалось, проскочили мы чудом. Перестрелка начинается внезапно. Такие столкновения здесь называют «поздороваться». Противник в этот раз первый открыл огонь. Наши ему ответили.

Город Северск находится между Кременной и Артемовском. Сейчас это важный логистический узел снабжения для формирования киевского режима на данном участке линии боевого соприкосновения.

Возможно, главная задача российских бойцов сейчас - оказывать на этот узел давление, осложнять боевикам логистику. Противник регулярно производит разведку боем, но еще ни одной попытки прорыва не предпринимал. В средство наблюдения можно видеть такие же его окопы напротив наших. Противник, так же как и мы, старается не высовываться.

Эти позиции бойцы 123-й бригады 2-го Луганского армейского корпуса заняли относительно недавно. Им постоянно приходится перемещаться, встречать противника там, где он концентрирует силы, и давить там, где у него брешь в обороне. В траншее появляется командир роты. Он единственный, кому не до пряток - приходится перемещаться между позициями, где находятся его бойцы. Во время затишья бойцы чистят оружие, готовят новые огневые позиции.

Пользуясь тишиной, командир подпалил камыши, через которые противник периодически пытается пробраться к нашим позициям. Противник в низине. Пули свистят высоко. Главное - не высовываться из окопа, а то, как говорят здесь, можно схватить летящую по баллистической параболе.

Когда опускается ночь, тишина скорее не дух дает перевести, а тревожит. Командир приказал реагировать на любое движение, чтобы противник не чувствовал себя в этих полях вольно.

Ранее Минобороны рассказало, как российские десантники на квадроциклах уничтожили скопление украинских боевиков из ПТРК «Фагот».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.