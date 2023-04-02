В Сочи ищут пятерых пропавших детей в возрасте от 8 до 13 лет

Пятеро школьников в возрасте от 8 до 13 лет исчезли вечером 31 марта.

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Добровольческие отряды, сотрудники МЧС и полиции подключились в поиску пятерых мальчиков, пропавших в Адлерском районе Сочи вечером 31 марта.

По предварительной информации, ребята гуляли вместе и не вернулись домой вечером в пятницу. Родители не стали сразу поднимать тревогу.

«Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток», - приводит ТАСС сообщение администрации г. Сочи.

Лишь вечером 1 апреля поступило обращение в полицию и началась масштабная поисково-спасательная операция. В поисках пропавших ребят участвуют порядка 70 человек - подразделения службы спасения и полиции, а также волонтеры и казаки.

Правоохранительные органы поделились списком исчезнувших ребят: это два брата 10-ти и 13 лет, два мальчика 8-ми лет и один 11-летний.

Установлено, что детей видели вместе около отеля «Аврора» на улице Аллейной: ребята проникли на территорию гостиницы и купались в бассейне.

Персонал сделал им замечание, и дети убежали в неизвестном направлении.

МЧС обратилось к местных жителям с просьбой сообщать любу информацию о местонахождении детей по телефону 02.