Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Российский лидер подчеркнул, что Москва и Минск эффективно координируют усилия на международной арене.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России. В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что невзирая на санкции Москва и Минск эффективно координируют усилия в глобальном пространстве.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета», - сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что страны всемерно расширяют взаимовыгодное партнерство, улучшая механизмы Союзного государства. При хэтом резидент выразил уверенность в том, что союзнические отношения между братскими народами будут только наращиваться.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Запад понял, что объединил две мощные державы - Россию и Китай.