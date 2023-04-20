Губернатор Гладков заявил о взрыве в центре Белгорода

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Мощный взрыв произошел в Белгороде. О произошедшем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На перекрестке одной из улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров, отметил он.

В результате взрыва стекла в соседнем доме оказались выбиты, несколько припаркованных автомобилей повредило взрывной волной, повалило опоры линии электропередач, написал Гладков в своем Telegram-канале.

На место происшествия уже прибыли представители оперативных служб города и мэр Евгений Воробьев. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В минувший вторник стало известно о взрыве гранаты в одном из частных домов в Белгороде. В результате этого один человек погиб, еще двое получили ранения.