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Путин о махинациях с «Пушкинской картой»: везде жулики появляются

Сергей Лебедев
15:39 09.03.2023
Глава Росфинмониторинга доложил президенту о том, что преступники через подставных людей присвоили себе около 100 миллионов рублей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Юрий Чиханчин в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным рассказал о махинациях с «Пушкинской картой» и туристическим кешбэком. По его словам, была выявлена преступная группа, которая через подставных людей присвоила себе около 100 миллионов рублей.

«Составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было. Мертвые души», - рассказал президенту Юрий Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга добавил, что злоумышленники и их активы арестованы. Работа в данном направлении ведется совместно с ФСБ.

«Что ни сделаешь, везде жулики появляются», - заметил на это Владимир Путин.

Напомним, в конце прошлого года в Минцифры России заявили, что атаковавшие ранее россиян телефонные мошенники активно учат иностранные языки и постепенно «дерусифицируют» свой незаконный бизнес. По мнению директора Департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимира Бенгина, злоумышленники пилят сук, на котором сидят.

В конце октября Минцифры зафиксировало падение числа случаев телефонного мошенничества. Среди причин Бенгин назвал взаимодействие мобильных операторов и активную борьбу с мошенниками силовых ведомств.

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