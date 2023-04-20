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Требование Wildberries оплачивать возврат товаров с браком признали незаконным

Сергей Лебедев
08:16 20.04.2023
Компания намерена оспорить решение суда в вышестоящей инстанции.
Требование Wildberries оплачивать возврат товаров с браком признали незаконным
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, GlobalLookPress
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Подольский городской суд признал незаконным требование Wildberries к покупателям оплачивать возврат некачественных товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда.

Иск ведомства был удовлетворен 13 апреля. Представители маркетплейса намерены оспорить решение в вышестоящей инстанции. По их словам, суд в полной мере не разобрался в обстоятельствах дела.

«На нем не присутствовали представители компании, так как не были извещены надлежащим образом, и не смогли представить свои аргументы», - цитирует РБК заявление представителя Wildberries.

Напомним, месяц назад сотрудники и владельцы пунктов выдачи устроили забастовку, выступая против нововведений Wildberries. В частности, они протестовали по поводу коллективной ответственности и стопроцентных штрафов за возврат товара.

Компания опровергла эту информацию. В Wildberries заявили, что представители партнерских пунктов выдачи недовольны «усилением мер безопасности из-за подмена товаров».

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