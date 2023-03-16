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Котяков заявил, что Минтруд пытается разобраться с ситуацией вокруг Wildberries

Анастасия Бобылева
13:59 16.03.2023
Шумиха вокруг маркетплейса началась во вторник, когда представители партнерских пунктов выдачи пришли к офису Wildberries и выразили недовольство новыми правилами работы.
Котяков заявил, что Минтруд пытается разобраться с ситуацией вокруг Wildberries
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Министерство труда и социальной защиты РФ разбирается с ситуацией вокруг Wildberries, об этом заявил министр труда Антон Котяков, отвечая на вопрос журналистов.

«Сейчас к Wildberries приковано много внимания, и со стороны Роструда, и со стороны депутатского корпуса, и Минпромторга», - пояснил он РИА Новости.

По его словам, на Wildberries «традиционные трудовые отношения», по законодательству маркетплейс не относится к платформенной занятости. Соответственно, магазин должен подчиняться «традиционным нормам трудового законодательства», считает Котяков.

Во вторник, 14 марта, появилась информация о «забастовке», якобы сотрудники и владельцы пунктов выдачи заказа осадили офис Wildberries, выступая против нововведений. В частности, они выразили протест по поводу коллективной ответственности и стопроцентных штрафов за возврат товара.

В то же время компания опровергла эту информацию. В Wildberries заявили, что представители партнерских пунктов выдачи были недовольны «усилением мер безопасности из-за подмена товаров».

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