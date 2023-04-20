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Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов отметил 65-летний юбилей

Наталья Жадько
06:58 20.04.2023
Ему удалось стать лучшим хоккейным защитником всех времен и народов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сегодня 65-летие отмечает легендарный хоккеист олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. Талант, воля и поразительная работоспособность позволили стать ему лучшим защитником всех времен и народов и прекрасным наставником. О нем часто говорили: «добрый в жизни, но злой на льду».

Имя Вячеслава Фетисова воспринимали как синоним слова «Победа». Его команда четырнадцать раз выигрывала чемпионат страны. Как лучшего защитника за всю историю международных хоккейных соревнований Фетисова включат в символическую «сборную столетия». 

«Таких спортсменов единицы. В данном случае Вячеслав Фетисов - это одна неповторимая единица. Это прирожденный снайпер», - говорит хоккеист Александр  Якушев.

Как говорит сам Вячеслав Фетисов, все победы доставались потом и кровью. Еще совсем юные спортсмены, ему самому еще 23 года, несмотря на ошеломляющий успех, не забывали о грузе ответственности. Тогда появилась легендарная советская пятерка Фетисов-Касатонов-Крутов-Ларионов-Макаров. Непобедимое звено, прозванное «красной машиной». Это сравнение хоккеистам было не совсем по душе .

«Нас называли машиной, потому что тот же Володя Крутов, забивая гол, мог даже не улыбнуться, но он делал свою работу. Машина не имеет чувств, эмоций, креативности и взаимопонимания, которое нарабатывается на подсознательном уровне. Машиной называли в оскорбление, мне кажется. Нам так это не нравилось», - вспоминает Вячеслав Фетисов.

Вячеслав Фетисов первым из советских хоккеистов заключил официальный контракт с НХЛ. Спустя несколько лет в 1997 году он первым привез Кубок Стэнли в Россию. Через год он привозит этот  трофей еще раз.  В те годы в «Детройте» тренеры сколотят из легионеров «русскую пятерку», ставшей еще одной легендой, совершившей революцию в хоккее.

Завершив хоккейную карьеру Вячеслав Фетисов спорт не покидает. После долгого перерыва он снова выходит на лед. В составе родного ЦСКА играет в матче регулярного чемпионата КХЛ. И даже сейчас тренируется минимум три раза в неделю.

«Он паровоз ,который тянет наше поколение, чтобы мы были сильными и здоровыми, чтобы нас не забывали», - говорит двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

Вячеслав Фетисов не останавливается ни на минуту и остается в отличной форме: тренер, политик, депутат, сенатор и телеведущий. Он принимает участие в благотворительных акциях, возглавляет Всероссийское общество охраны природы, работает над созданием большого документального проекта и по крупицам воссоздает хронологию становления отечественного хоккея.

Свой день рождения Вячеслав Фетисов будет отмечать не на льду, а на работе, в кругу самых близких друзей и семьи. Но он обещает, что следующий юбилей отпразднует в привычном формате.

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