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Экипажи Су-34 точными ударами прикрыли подразделения ВС РФ в зоне спецоперации

08:00 20.04.2023
Истребители-бомбардировщики Су-34 выполняют боевые вылеты с ракетным вооружением различного класса.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Экипажи Су-34 Восточного военного округа выполнили боевые вылеты в зоне спецоперации. Истребители-бомбардировщики Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Летчики выполняют воздушное патрулирование и прикрывают действия подразделений Вооруженных сил России в любое время суток и любых метеорологических условиях.

Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса.

Ранее Минобороны России показало, как «Аллигаторы» Ка-52 «подкрались» к украинским боевикам на предельно малой высоте.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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