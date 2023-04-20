Экипажи Су-34 точными ударами прикрыли подразделения ВС РФ в зоне спецоперации
Истребители-бомбардировщики Су-34 выполняют боевые вылеты с ракетным вооружением различного класса.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Экипажи Су-34 Восточного военного округа выполнили боевые вылеты в зоне спецоперации. Истребители-бомбардировщики Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.
Летчики выполняют воздушное патрулирование и прикрывают действия подразделений Вооруженных сил России в любое время суток и любых метеорологических условиях.
Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса.
Ранее Минобороны России показало, как «Аллигаторы» Ка-52 «подкрались» к украинским боевикам на предельно малой высоте.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.