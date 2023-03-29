«Аллигаторы» подкрались к украинским боевикам на предельно малой высоте и нанесли удар

Удар неуправляемыми авиационными ракетами наносился по врагу с кабрирования, что увеличило дальность поражения неприятеля.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» Западного военного округа. Удары наносятся по украинским боевикам.

«Летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ», - говорится в сообщении МО РФ.

В Минобороны России добавили, что экипажи вертолетов продолжают уничтожать бронетехнику и военную инфраструктуру врага, сопровождать воинские колонны, доставлять десант, грузы, а также оказывать авиаподдержку подразделениям на земле.

При этом все полеты вертолетчиков проходят на предельно малой высоте.

Также российское оборонное ведомство показало боевую работу расчетов 152-миллиметровых гаубиц Д-20. Артиллерия активно занимается контрбатарейной борьбой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.