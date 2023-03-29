«Аллигаторы» подкрались к украинским боевикам на предельно малой высоте и нанесли удар
Российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» Западного военного округа. Удары наносятся по украинским боевикам.
«Летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ», - говорится в сообщении МО РФ.
В Минобороны России добавили, что экипажи вертолетов продолжают уничтожать бронетехнику и военную инфраструктуру врага, сопровождать воинские колонны, доставлять десант, грузы, а также оказывать авиаподдержку подразделениям на земле.
При этом все полеты вертолетчиков проходят на предельно малой высоте.
Также российское оборонное ведомство показало боевую работу расчетов 152-миллиметровых гаубиц Д-20. Артиллерия активно занимается контрбатарейной борьбой.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.