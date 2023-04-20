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«Солнцепеки» уничтожили опорные пункты боевиков на Краснолиманском направлении

Дмитрий Трунов
07:01 20.04.2023
Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Центр» нанесла авиаудары фугасными авиабомбами по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в зоне спецоперации нанесли удары по опорным пунктам боевиков на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Центр» нанесла авиаудары фугасными авиабомбами по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника. Штурмовая и армейская авиация поразила огневые средства и живую силу украинских националистов неуправляемыми ракетами.

Кроме того, артиллеристы группировки «Центр» в рамках контрбатарейной борьбы с использованием комплексов разведки обстреляли больше 100 целей противника.

Ранее артиллеристы ЗВО рассказали о тактике карусели «Градов» в зоне спецоперации.

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