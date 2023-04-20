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Артиллеристы ЗВО рассказали о тактике карусели «Градов» в зоне спецоперации

Дмитрий Трунов
03:00 20.04.2023
После нанесения удара расчеты РСЗО на максимальной скорости покидают огневую позицию. Системы перезаряжают в запасных районах, а потом выдвигаются на новые огневые позиции.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России показало работу в зоне СВО расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа.

«Грады» уничтожают артиллерийские батареи боевиков, разрушают замаскированные оборонительные сооружения, пункты управления. РСЗО также используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции и укрепления.

«Работаем на «Градах». Техника удобная, простая в работе. Цели бывают разные. В основном стараемся работать по большим целям: скопления техники, артиллерия противника, большие скопления пехоты, колонны», - рассказал командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным «Гром».

Ракетные установки используют тактику частых смен огневых позиций. В наведении на цель артиллеристам ЗВО помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Они передают данные в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.

«У нас есть беспилотные летательные аппараты, которые быстро срисовывают, дают нам цели. Мы выдвигаемся, успеваем, отрабатываем», - рассказывает «Гром».

После нанесения удара расчеты РСЗО на максимальной скорости покидают огневую позицию. Системы перезаряжают в запасных районах, а потом выдвигаются на новые огневые позиции.

Расчеты боевых машин дежурят круглосуточно. Батареи ЗВО наносят удары с использованием тактики карусели, когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Так получается наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии.

«Коллектив достаточно хороший. Все люди взрослые, все понимают. Все занимаемся одним делом. Поэтому одна большая семья уже», - рассказал командир боевой машины «Гром».

«Гром» за выполнение боевых задач в ходе проведения специальной военной операции награжден медалью «За отвагу».

«Подвиги - как сказать... это наша работа. Это подвиг каждого. Все, как и я, работают. Я не вижу какого-то именно подвига», - говорит он.

Ранее ракетчики рассказали о работе «истребителей дронов» «Бук-М3» в зоне СВО.

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