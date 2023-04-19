В Артемовске артиллеристы ВДВ выбили из жилого дома боевиков, мешавших отрядам «Вагнер»

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Артиллерийские расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» Воздушно-десантных войск поддерживают штурмовые отряды «Вагнер» на Артемовском направлении. Точным огнем десантники разгромили обнаруженную разведкой группу противника, не позволявшей продвигаться российским бойцам. Боевики расположились в одном из домов в жилой многоэтажной застройке.

Уже первым залпом без пристрелки артиллеристы поразили цель. Затем была уничтожена и техника противника. За работой артиллеристов в режиме реального времени следят через беспилотники.

«Орудие неприхотливое, как автомат Калашникова. На определенных дальностях работает, как снайперская винтовка»,- говорит командир огневого взвода.

Ранее «Звезда» рассказала, как российские бойцы, несмотря на численное превосходство противника, продвигаются вперед на Угледарском направлении.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.