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Япония более чем на 1000 процентов нарастила экспорт медицинских товаров в Россию

Анна Касаткина
04:00 20.04.2023
Экспорт продукции из пластика при этом упал на 67,7 процентов, следует из статистики японского министерства финансов.
Япония более чем на 1000 процентов нарастила экспорт медицинских товаров в Россию
© Фото: Florian Gaertner, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
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Япония за 2022-й финансовый год (с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023-го) нарастила экспорт медицинской продукции в Россию более чем на тысячу процентов. Об этом свидетельствуют опубликованные Минфином страны предварительные статистические данные, передает РИА Новости.

Экспорт медицинских товаров вырос на 1079,2%, в то же время экспорт продукции из пластика сократился на 67,7%.

Что касается импорта, то на 646,1% выросли поставки фруктов из России в Японию. Импорт мяса увеличился на 66,7%, зерновых - на 38,4%.
Япония стала существенно меньше закупать у России нефти - снижение по сравнению с прошлым отчетным периодом составило 80%. Импорт угля упал на 55,2%, СПГ - на 6,2%. Значительно также снизился импорт продукции из стали и металла, на 28,1%. Цветных металлов Япония стала закупать у РФ меньше на 27,1%, руды цветных металлов - на 55,1%.

Япония из-за конфликта на Украине ввела против России санкции. Среди прочего в январе 2023 года под запрет на экспорт в РФ попали медицинские изделия и вакцины.

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