Экипажи Ка-29 Тихокеанского флота уничтожили ДРГ условного противника
Экипажи Ка-29 Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках внезапной проверки уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника. Вертолеты произвели стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами на специальном полигоне.
Ка-29 морской авиации отдельного смешанного авиаполка ТОФ вылетели с запасного аэродрома для поиска и уничтожения обнаруженной средствами разведки «вражеской» ДРГ. Экипажи вертолетов вышли на боевой курс, произвели стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами и уничтожили ДРГ «неприятеля».
Отработка упражнений происходила в береговой зоне Авачинского залива на мишенном поле прибрежного полигона в рамках третьего этапа внезапной проверки ТОФ, уточнили в Минобороны России.
Ранее в ходе внезапной проверки авиация ТОФ нашла и уничтожила подводные лодки условного противника в разных районах, а также сбила самолет - нарушитель границы.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.