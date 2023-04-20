Армия Внезапная проверка ТОФ Экипажи Ка-29 Тихокеанского флота уничтожили ДРГ условного противника Тренировка экипажей вертолетов морской авиации Ка-29 прошла в береговой зоне Авачинского залива. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Экипажи Ка-29 Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках внезапной проверки уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника. Вертолеты произвели стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами на специальном полигоне. Ка-29 морской авиации отдельного смешанного авиаполка ТОФ вылетели с запасного аэродрома для поиска и уничтожения обнаруженной средствами разведки «вражеской» ДРГ. Экипажи вертолетов вышли на боевой курс, произвели стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами и уничтожили ДРГ «неприятеля». Отработка упражнений происходила в береговой зоне Авачинского залива на мишенном поле прибрежного полигона в рамках третьего этапа внезапной проверки ТОФ, уточнили в Минобороны России. Ранее в ходе внезапной проверки авиация ТОФ нашла и уничтожила подводные лодки условного противника в разных районах, а также сбила самолет - нарушитель границы. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика