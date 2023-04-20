В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Около 80 человек погибли в давке при раздаче гуманитарной помощи в Йемене

Дмитрий Трунов
03:21 20.04.2023
Два десятка пострадавших находятся в критическом состоянии, и число жертв может возрасти.
Около 80 человек погибли в давке при раздаче гуманитарной помощи в Йемене
© Фото: @ahmedbaider1, Twitter
Читайте нас на:

Около 80 человек погибли и 120 пострадали в столице Йемена Сане при раздаче гуманитарной помощи. Давка произошла около центра помощи нуждающимися, передает РИА Новости.

В числе погибших есть дети. Трагедия произошла центре раздачи помощи малоимущим в школе Маин в районе Баб-эль-Яман. По предварительным данным, сотни людей скопились на узкой улице и стремились подобраться ближе к месту выдачи.

Как сообщается, 20 человек пострадавших находятся в критическом состоянии, и число жертв может возрасти.

По данным йеменского агентства Al-Masdar Online, давка началась после замыкания  электропроводки, из-за которого погас свет. По информации издания, перед этим были слышны выстрелы, а уже после короткого замыкания началась паника.

Местные власти обвиняют в случившемся торговца, который организовал раздачу милостыни. Местные предприниматели еженедельно раздавали помощь нуждающимся в этом месте.

Как говорится в заявлении милиции, торговцы «беспорядочно распределяли денежные суммы без согласования с МВД и без организации». Отмечается, что двое организаторов арестованы.

В Йемене продолжается многолетний гражданский конфликт. Миллионы людей в этой стране живут на грани голодной смерти.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:14 В стране и мире
Маск назвал дефолт в США вопросом времени
20:50 В стране и мире
Швейцария отказалась официально присоединиться к организации по изъятию российских активов
19:49 В стране и мире
Видео
Украинские силовики закрыли священников и прихожан в помещениях Киево-Печерской лавры
18:00 В стране и мире
Видео
Карчаа заявил, что четыре из шести реакторов ЗАЭС загружены американским топливом
17:48 В стране и мире
Молдавия выслала сотрудника российского посольства после инцидента с Миннихановым
Популярное
Видео
Путин рассказал об увиденных в новых регионах старых «Ладах» и «Жигулях»
Видео
Карчаа рассказал, как США продали Украине свое ядерное топливо на 30% дороже рынка
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
Минобороны России опубликовало видеоролик с призывом записаться на контракт
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.