Около 80 человек погибли в давке при раздаче гуманитарной помощи в Йемене

Два десятка пострадавших находятся в критическом состоянии, и число жертв может возрасти.

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Около 80 человек погибли и 120 пострадали в столице Йемена Сане при раздаче гуманитарной помощи. Давка произошла около центра помощи нуждающимися, передает РИА Новости.

В числе погибших есть дети. Трагедия произошла центре раздачи помощи малоимущим в школе Маин в районе Баб-эль-Яман. По предварительным данным, сотни людей скопились на узкой улице и стремились подобраться ближе к месту выдачи.

Как сообщается, 20 человек пострадавших находятся в критическом состоянии, и число жертв может возрасти.

По данным йеменского агентства Al-Masdar Online, давка началась после замыкания электропроводки, из-за которого погас свет. По информации издания, перед этим были слышны выстрелы, а уже после короткого замыкания началась паника.

Местные власти обвиняют в случившемся торговца, который организовал раздачу милостыни. Местные предприниматели еженедельно раздавали помощь нуждающимся в этом месте.

Как говорится в заявлении милиции, торговцы «беспорядочно распределяли денежные суммы без согласования с МВД и без организации». Отмечается, что двое организаторов арестованы.

В Йемене продолжается многолетний гражданский конфликт. Миллионы людей в этой стране живут на грани голодной смерти.